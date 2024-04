Jandarmii dâmbovițeni au depistat pentru a doua oară un băiat declarat dispărut de la domiciliu Jandarmii dambovițeni au depistat pentru a doua oara astazi, 12 aprilie, in imediata vecinatate a unei instituții de invațamant din municipiul Targoviște, un baiat declarat disparut de la domiciliu. Aceștia l-au condus la sediul Jandarmeriei și au efectuat verificari, in urma carora a reieșit faptul ca minorul, in varsta de 16 ani a plecat voluntar [...] The post Jandarmii dambovițeni au depistat pentru a doua oara un baiat declarat disparut de la domiciliu first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani, din comuna Raciu, declarat disparut de la domiciliu, a fost depistat de jandarmii dambovițeni in apropierea unui liceu din municipiul Targoviște. Este a doua oara cand jandarmii il descopera in vecinatatea unitații școlare, dupa ce a plecat voluntar de acasa. Jandarmii au intocmit…

- Un grup de prieteni potrivit, un comportament adecvat la școala și consecințele consumului de substanțe interzise – sunt doar trei dintre aspectele aduse in discuție de jandarmii dambovițeni pe timpul unei acțiuni informativ-preventive ce a avut loc astazi, 11 aprilie, la Liceul Teoretic “I.C. Vissarion”…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica și siguranța participanților, astazi, 5 aprilie a.c., incepand cu ora 17:00, pe stadionul „Dumitru Tica Popescu” din Pucioasa, cu ocazia desfasurarii partidei de fotbal FC Pucioasa– CSM Flacara Moreni, din Liga a 3-a. Jandarmii vor fi prezenti…

- Jandarmii dambovițeni s-au alaturat și anul acesta campaniei ,,Luna Plantarii Arborilor” The post Jandarmii dambovițeni s-au alaturat și anul acesta campaniei ,,Luna Plantarii Arborilor” first appeared on Partener TV .

- Jandarmii dambovițeni au depistat astazi, 22 martie a.c., in apropierea unui centru comercial din Targoviște, o femeie care pretindea ca este surdomuta și solicita bani trecatorilor, sub pretextul ca lucreaza la o fundație de caritate. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, aflat …

- Atenției la falșii reprezentanți ai ONG-urilor, jandarmii dambovițeni au depistat in zona unui centru comercial din Targoviște, doi barbați care abordau trecatorii și le solicitau diverse sume de bani sub pretextul ca lucreaza la o fundație de caritate. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean…

- Jandarmii dambovițeni au depistat in piața Barației din municipiul Targoviște, o persoana care aborda trecatorii pentru a le oferi spre vanzare produse cu denumirile unor marci cunoscute. In urma verificarilor efectuate asupra barbatului in varsta de 65 de ani, din județul Teleorman, au fost gasite…

- Un barbat din judetul Mures, dat disparut de familie in urma cu noua ani, a fost gasit de jandarmii IJJ Arges pe o strada din municipiul CampulungBarbatul, care se afla pe o strada din municipiul Campulung in noaptea de 23 spre 24 ianuarie, a atras atentia jandarmilor care se aflau in serviciul de patrulare,…