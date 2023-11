AQUILA raportează un profit net de 70 milioane de lei Ploiești, 13 noiembrie 2023 – AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, a incheiat primele 9 luni din 2023 cu afaceri in creștere, susținute de segmentul de afaceri distribuție care a generat aproximativ 94% din cifra de afaceri a companiei. Veniturile AQUILA au depașit 1,7 miliarde de lei in primele 9 luni ale anului 2023, o creștere de aproximativ 14% fața de aceeași perioada a anului 2022. Profitul net al companiei a ajuns la 70 milioane de lei, un avans de 9%. Catalin Vasile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

