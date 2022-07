Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a intrerupt apa pentru consumatorii de pe strazile Calea Sever Bocu, Perlei, Albinelor, Cezar Bolliac, din Timișoara, respectiv pentru cei din Murani și Izvin, din cauza unor avarii. Clientii din aceste zone nu vor avea apa pana la ora 15.00, perioada in care se lucreaza la remedierea avariilor.…

- Festivalul medieval al castelului Huniade, organizat de Muzeul Banatului din Timișoara, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va aduce din nou in fața timișorenilor o lume de altadata, cand viața orașului era complet diferita de cea de azi, pentru a reaminti cateva momente din istoria acestuia. Incepand din…

- Dupa mai bine de trei decenii, cursele de agrement de pe Canalul Bega vor reveni pe ruta Timișoara – Ecluza Sanmihaiu Roman, incepand cu data de 2 iulie. Cursele vor avea loc in fiecare sambata și duminica, iar imbarcarea pentru o plimbare de agrement spre Ecluza Sanmihaiu Roman se va face din stația…

- Aquatim a anuntat noi intervenții pentru remedierea unor avarii in Timisoara si judetul Timis. Astfel, apa va fi intrerupta pana la ora 15 in Timisoara pentru consumatorii de pe Calea Sever Bocu, Albinelor, Mangalia, Splaiul Nicolae Titulescu, respectiv pentru locuitorii din localitatile Sacalaz, Moșnița…

- Reprezentanții Aquatim transmit ca vineri vor desfașura lucrari atat in Timișoara, unde presiunea apei va fi scazuta pe mai multe strazi, dar și in Ghilad, unde alimentarea cu apa va fi oprita temporar.

- Timișoara ar putea avea centura feroviara, care sa scoata traficul de marfa din centrul orașului. Consiliul Județean a lansat deja licitația publica pentru serviciile de realizare a studiului de fezabilitate.

- Federatia Romana de Rugby a anunțat miercuri programul din play-off-ul Ligii Naționale. Faza a doua a campionatului va incepe la 13 august și va cuprinde șase etape, in sistem fiecare cu fiecare, tur-retur.

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…