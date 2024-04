Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia Rednic a dat vestea cea mare fanilor sai și a anunțat ca va avea propria emisiune TV. Interpreta de muzica populara este foarte incantata de proiectul sau și de rolul de prezentatoare TV.Cornelia Rednic, una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara, a intrat in familia Metropola…

- Cunoscuta și apreciata de cei care iubesc muzica populara, Carmen Popovici Dumbrava se poate mandri cu o cariera artistica de aproape patru decenii. Artista a inregistrat opt albume și un disc Electrecord și este membra in numeroase jurii, la concursuri naționale prestigioase de muzica tradiționala.…

- Comunitatea basarabenilor din Timișoara pregatește o ediție speciala a Festivalului Cultural Zilele Basarabiei, atat pentru localnici cat și pentru participanții din alte zone ale țarii. De la concerte la expoziții, intalniri cu artiști și ansambluri folclorice, programul pentru ediția a 24-a este o…

- Romano-catolicii și reformații sarbatoresc Sfintele Paști la finalul acestei saptamani. Va prezentam programul celebrarilor liturgice cu ocazia Solemnitații Invierii la Domul Catolic din Piața Unirii.

- Ancheta publicata de cotidianul clujean dezvaluie un contract controversat caștigat de catre Vasile Dancu. Suma de 143.000 de euro a fost obținuta prin intermediul casei de sondaje IRES, controlata de catre influentul lider al social democraților, pentru o așa-numita „monitorizare culturala”.Ancheta…

- Solista Alice Francis a lansat recent un remix la piesa „Catch the Killer”, melodia urmand sa faca parte din albumul pe care cantareața germana nascuta in Timișoara urmeaza sa il lanseze in viitorul apropiat. „Am scos o piessa noua cu un producator din New York. Este un remix de pe albumul Club Noir…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a inițiat cu energie, la inceputul acestui an, programul „UVT pentru elevi”, in cadrul parteneriatului pe care il dezvolta cu mediu preuniversitar. Acest amplu program de sprijin pentru elevii din intreaga țara este format din sesiuni de pregatire pentru examenul…

- Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Nasaud organizeaza in perioada 2-4 februarie 2024, la Hotel Metropolis, EXPO BISTRIȚA MARIAGE FEST 2024. Programul de vizitare la Expo Bistrița Mariage Fest va fi urmatorul: Vineri, 2 februarie: 12 -19 Sambata, 3 februarie: 10 -19 Duminica, 4 februarie: 10 -17.…