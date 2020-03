Aproximativ 86% dintre hotelieri consideră că epidemia de coronavirus constituie o ameninţare reală pentru turismul intern (studiu) Aproximativ 86% dintre hotelieri considera ca epidemia de coronavirus constituie o amenintare reala pentru turismul intern, in conditiile in care hotelierii au inregistrat deja un numar considerabil mai mic de rezervari pentru lunile martie si aprilie, iar in ultima saptamana s-au inregistrat si primele anulari de sejururi, conform unui studiu realizat de platforma de rezervari hoteliere TravelMinit.ro.



Potrivit aceluiasi studiu, cea mai mare scadere a numarului de rezervari fata de aceeasi perioada a anului trecut a fost constatata pentru perioada Pastelui (76,7%), urmata de mini-vacanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui studiu realizat la inceputul acestei saptamani de platforma de rezervari hoteliere TravelMinit.ro, 86% dintre hotelieri considera ca epidemia de coronavirus constituie o amenintare reala pentru turismul intern. Hotelierii au inregistrat un numar considerabil mai mic de rezervari…

- „Este o parere pe care am citit-o recent ca in perioada Paștelui va fi varful, incepe apoi sa scada și se intoarce in noiembrie. Este o parere științifica. Ce o valideaza? Cand ajungem la Paști și dupa Paști sa vedem daca acest lucru este adevarat”, a spus Arafat la o televiziune de știri.„Da (ne ingrijoreaza…

- Șeful ISU, Raed Arafat, susține ca in comunitatea știițifica se cristalizeaza teoria conform careia varful epidemiei de coronavirus va fi in perioada Paștelui, iar apoi va fi inregistrata o scadere ca intensitate. Arafat avertizeaza, insa, ca epidemia ar putea reveni odata cu inceperea sezonului…

- Temerile legate de raspandirea coronavirusului vor determina romanii sa se orienteze catre vacantele in Romania pentru primavara si vara acestui an, conform estimarilor portalului de rezervari hoteliere Travelminit.ro, care estimeaza o crestere cuprinsa intre 25% si 35% a numarului de rezervari inregistrate…

- Un pacient infectat cu noul coronavirus, care era spitalizat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, un turist chinez in varsta de 80 de ani, a decedat, a anuntat, sambata, ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, informeaza AFP, preluata de...

- Epidemia de pneumonie virala din China a ucis 493 de oameni. Totodata, la data de 5 februarie, numarul celor infectati la nivel global a cescut pana la 24 de mii 542 de persoane, potrivit hartii interactive a Centrului John Hopkins.Cele mai multe cazuri sunt in China - 24 349.

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Perioada de incubatie a noului coronavirus aparut in China, respectiv de la expunere la aparitia simptomelor bolii, este, in medie, de 5,2 zile, dar variaza mult de la un pacient la altul, arata unul dintre studiile cele mai ample privind aceasta epidemie, potrivit medicalxpress.com.