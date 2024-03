Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- 10 ani de agresiune rusa. Cu asta se confrunda Ucraina de cand Federația Rusa a decis sa ocupe treptat porțiuni din teritoriul statului suveran. Pașii facuți de ruși erau evidenți, a durat mai mult pana cand lumea libera a acceptat ca asista la un atac bine coordonat. Din momentul in care s-au luat…

- Potrivit unui studiu multinațional publicat recent de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), se inregistreaza un pesimism din ce in ce mai mare in Europa in ceea ce privește razboiul dintre Rusia și Ucraina.

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat luni, dupa o reuniune a ministrilor de externe din UE, ca Budapesta nu va bloca cel de-al treisprezecelea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, pe care blocul european se pregateste sa-l aprobe inainte de implinirea a doi ani de la invazia pe scara…

- Ratificarea aderarii Suediei la NATO de catre Ungaria este ultimul obstacol in calea intaririi Alianței cu un membru foarte puternic. Este exact ceea ce Rusia lui Putin nu iși dorește. Iar sluga sa, Ungaria lui Orban, trebuie sa faca totul pentru a o amana. „Nu are sens ca parlamentul Ungariei sa organizeze…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii stabiliti de ea, relateaza Rador Radio Romania. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii…

- Incepand de anul acesta, dupa ce, in patru ocazii, drone folosite de Rusia impotriva porturilor ucrainene de la Dunare au ajuns pe teritoriul Romaniei, autoritațile de la București au decis dotarea cu cel mai performant sistem antidrone din Europa, informeaza Rador Radio Romania.Anunțul a fost facut…

- Rusia va castiga in conflictul din Ucraina daca Uniunea Europeana nu iși va mobiliza toate capacitațile, a declarat seful diplomației UE, Josep Borrell, intr-un interviu pentru ziarul britanic "The Guardian", scrie TASS, conform Rador Radio Romania.„Daca nu ne schimbam rapid cursul, nu ne mobilizam…