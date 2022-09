Stiri pe aceeasi tema

- Romanii si-au adaptat comportamentul financiar in contextul cresterii accelerate a inflatiei, a preturilor si a tarifelor la utilitati din ultimele luni, aproape jumatate dintre ei (47%) reducandu-si cheltuielile, arata studiul „Money Matters” 2022, realizat de Erste Group.

- Ministerul Sanatații anunța ca vor beneficia de calitatea de asigurat persoanele care doneaza celule stem și nu au venituri sau au venituri mai mici decat salariul minim brut, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romanii sunt „bombardați” cu reclame la medicamente. Deși in opinia multora acest lucru nu este de bun augur pentru romani, totuși se continua cu acest tip de publicitate. La fel și in cazul suplimentelor alimentare. Consiliul Concurenței recunoaște ca vanzarile de medicamente eliberate fara prescriptie…

- Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca salariul minim trebuie majorat la 3.000 lei avand in vedere numarul mare al romanilor din sistemul privat care au aceste venituri. Ciolacu a explicat ca va merge cu aceasta propunere, dar si cu cea de majorare a pensiilor cu 10% in sedinta coalitiei de guvernare.…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, considera ca perioada dobanzilor mici a trecut si nu va mai reveni, acestea urmand sa fie relativ normale, precizand ca ROBOR-ul „a sarit calul” si s-a dus cam mult dincolo de ceea ce a intreprins BNR cu rata de politica monetara. Mugur…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri importante prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor de masa va creste la 30 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de lei. „De…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a inceput la 10 iunie distribuirea primelor carduri pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, pe care 2,5 milioane de romani le primesc prin programul „Sprijin pentru Romania”.

- Romanii vor sa reduca și cosumul de apa: 6 din 10 romani aleg acum dușurile in loc de o baie de lunga durata in cada, potrivit unui studiu recent. Citește și: Ziua Iei se sarbatorește in Piața Primariei Campulung In condițiile in care facturile la apa și canalizare au crescut in ultimul an cu aproape…