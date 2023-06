Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pe rauri din 15 judete, pana la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, in intervalul orar 13:00 – 00:00, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se vor semnala…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat joi, 27 aprilie, startul consultarilor publice pentru Programul Tranziție Justa. Au fost lansate in consultare doua ghiduri pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijina creșterea durabila și crearea de locuri de munca in șase județe: Gorj, Hunedoara,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de MIPE, prin cele doua apeluri de proiecte, IMM-urile din judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova si Mures vor avea acces la finantare in valoare totala de 620,46 milioane de euro pentru crearea de unitati noi de productie ori prestari de servicii,…

- Prin Programul Operațional Tranziție Justa 2021-2027, Uniunea Europeana iși propune ca acele regiuni care vor suferi pierderi economice pentru a reduce la zero emisiile de gaze cu efect de sera, sa fie sprijinite financiar. In Romania, șase județe vor beneficia de aceste fonduri: Hunedoara, Gorj, Dolj,…

- Astazi, 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași efectueaza 42 de percheziții domiciliare, intr-un dosar penal privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Polițiștii efectueaza percheziții in județele Iași (13), Brașov (3),Ilfov…

- Romania are 2.5 miliarde de euro pentru ca romanii care lucrau in minerit sau rafinarie sa aiba un loc de munca si dupa ce acestea se inchid, sustine ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis miercuri, toate apelurile din…

- Romania has 2.5 billion EUR so that the Romanians who were working in mining and refining also have a job after they close down, Minister of European Investment and Projects Marcel Bolos stated.According to a press release of the relevant ministry sent to AGERPRES on Wednesday, all the calls of the…