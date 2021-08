Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de centru-dreapta GERB a devenit vineri a doua formatiune politica bulgara ce renunta la incercarea de formare a unui nou guvern in urma alegerilor parlamentare neconcludente desfasurate in iulie, ceea ce aduce Bulgaria mai aproape de un al treilea scrutin in acest an, informeaza Reuters si…

- Președintele azer Ilham Aliyev și omologul sau bulgar Rumen Radev au discutat despre cooperarea energetica și dezvoltarea relațiilor bilaterale. Potrivit Azertag, intr- o conversație telefonica care a avut loc la inițiativa lui Radev, cei doi președinți s-au concentrat asupra relațiilor azero-bulgare,…

- Parlamentarii bulgari au respins joi, prin vot, o propunerea in vederea formarii unui guvern, prezentata de catre partidul antisistem al lui Stanislav Trifonov, deschizand astfel calea unui al treilea rand de alegeri in Bulgaria in acest an, relateaza Reuters.

- Președintele bulgar Rumen Radev a cerut partidului „Exista un astfel de popor”(ITN), cea mai puternica forța politica din Bulgaria – cu 65foto. locuri din 240 in parlamentul recent ales – sa formeze un nou guvern. Rumen Radev i-a incredințat mandatul exploratoriu lui Plamen Nikolov, candidatul ITN la…

- Bulgaria organizeaza al doilea rand de alegeri parlamentare in mai puțin de șase luni, dupa ce fostul premier Boiko Borisov nu a reușit sa formeze o coaliție de guvernare in urma alegerilor din luna aprilie. Acesta se infrunta cu Slavi Trifonov, reprezentantul partidului anti-sistem Exista un Astfel…

- Gruparea „Exista un Astfel de Popor” (ITN), condusa de un cantareț și prezentator TV devenit politician, este umar la umar, in sondaje, cu partidul conservator al fostului premier Boiko Borisov, aflat in cadere vizibila de popularitate, inaintea scrutinului parlamentar de duminica. Astfel, sunt șanse…

- Premierul Florin Cițu a venit, marți seara, la Digi 24, cu o declarație uluitoare. Potrivit acestuia, localitațile conduse de liberali au venituri mai mici, iar cele conduse de sociliști, mai mici. "Puterea de cumparare e mai mare ca in Bulgaria, Grecia… Și peste Ungaria. Bucureștiul…

- Premierul interimar al Bulgariei, Stefan Ianev, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Romaniei la Sofia, Brandusa Predescu. Cei doi si-au exprimat satisfactia legata de dezvoltarea relatiilor bilaterale, bazate pe principiile bunei vecinatati si valorile comune europene si euroatlantice. Fiind remarcat…