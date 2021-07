Aproape 50 de persoane reținute la Londra în urma meciului Anglia-Italia de pe Wembley Mai mulți suporteri care nu aveau bilete au reusit sa intre pe Stadionul Wembley la meciul din finala Euro 2020 dintre Anglia și Italia. Poliția londoneza anunța ca au fost retinute 49 de persoane. Conform BBC, fanii s-au luptat cu stewarzii si cu politisti incercand sa intre pe stadion. FA considera ca sunt “total inacceptabile” aceste lucruri, iar cei implicati sunt “o rusine pentru echipa Angliei”. De asemenea, FA a mentionat ca va “colabora cu autoritatile competente pentru a lua masuri impotriva oricui este identificat ca a fortat intrarea ilegala in stadion”. Precizarile politiei au venit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

