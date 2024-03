Aproape 4.000 de vedete, victime ale pornografiei deepfake. „Este cu adevărat sinistru” Aproape 4.000 de persoane celebre au aparut in clipuri pornografice trucate cu ajutorul inteligentei artificiale, reiese dintr-o analiza realizata de postul britanic Channel 4 News a celor mai accesate cinci site-uri web deepfake, citata de The Guardian.Printre acestea se numara actori, vedete de televiziune, muzicieni si YouTuberi.Cu ajutorul AI, chipurile lor au fost suprapuse pe materiale pornografice, iar cele cinci site-uri au primit 100 de milioane de vizualizari in decurs de trei luni, a constatat investigația de presa a Channel 4.Printre victime, se numara și prezentatoarea Channel 4 News,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

