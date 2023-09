Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, efectueaza, joi dimineata, 33 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor…

- Restrictiile de circulatie instituite sambata si duminica, pentru camioane, se vor prelungi cu inca o zi, acestea fiind valabile si luni. De asemenea, vor fi extinse si in alte judete. ”Pe langa restrictiile instituite sambata si duminica, respectiv 25 – 26.08.2023, in intervalul orar 11:00 – 20:00,…

- Sambata și duminica, respectiv 26 – 27.08.2023, intre orele 11 – 20, se instituie restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrazi din județele: Calarași, Ilfov, București, Giurgiu, Teleorman,…

- In ultimele zile au fost controlate 2.088 de centre sociale pentru varstnici, persoane cu dizabilitati si pentru copii, iar 21 dintre acestea au fost inchise. Alte 27 de astfel de centre au activitatea suspendata, pana la remedierea deficientelor constatate, informeaza News.ro.Potrivit datelor centralizate…

