Furtună în țară. Zeci de localități afectate, Capitala nu face excepție Update. Un numar de 42 de localitati din 19 judete au fost afectate, marti, de fenomenele hidrometeorologice. Este vorba despre judetele Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Caras-Severin, Cluj, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Sibiu, Suceava, Teleorman si Timis, a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pompierii au actionat in sprijinul populatiei afectate pentru evacuarea apei din sase case, 16 curti, sase beciuri/subsoluri si de pe o strada. Totodata, din cauza vantului puternic,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Inclusiv in Caraș-Severin. Vorbim despre detectoarele de fum și de monoxid de carbon, montate gratuit, de care beneficiaza acum mii de familii! Campania realizata de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), cu sprijinul…

- CNAIR a anunțat participanții la trafic ca in perioada 22-23.06.2024 , in intervalul orar 10.00 -20.00 , se vor institui restricții de tonaj. Astfel, potrivit noilor avertizari meteorologice emise de catre ANM vineri, 21.06.2024, se impun restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa autorizata…

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in mai 2024, de 1.136.278 persoane, cu 334 mai mic comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Dintre acestia, 1.039.704 erau pensionari…

- Pentru efectuarea unor lucrari de cuplare a unor conducte și branșamente noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaz, marți, 18 iunie a.c., in intervalul orar 08:30-14:30, pe urmatoarele strazi din municipiul Alba Iulia:…

- A fost emis Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, valabil luni de la ora 15.00 pana la ora 23.00, in judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Mures, Harghita, Bistrita-Nasaud, Suceava, Botosani, Iasi, Neamt si partial in…

- Inspectoratul General al Poliției Romane efectueaza in aceasta dimineața, 169 de perchezitii in București si in mai multe judete. Sunt vizate infracțiuni: de evaziune fiscala, contrabanda, inselaciune, bancruta frauduloasa, obtinere ilegala de fonduri, delapidare, fals, furt calificat, infractiuni de…

- ANM a facut anunțul! Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis, marti, o atentionare Cod galben de averse in zone din 17 judete, valabila pana miercuri dupa-amiaza, si o informare de ploi care va cuprinde treptat cea mai mare parte a tarii pana joi seara. ANM a facut anunțul Conform prognozei…