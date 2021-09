Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, pe site-ul chinez IT Home s-a zvonit ca Apple va lansa iPhone 13 pe 17 septembrie. Deși nu avem nicio idee daca acest lucru este adevarat, un raport al FrontPageTech a „confirmat” datele in mare parte, cu mentiunea ca telefonul va ajunge in magazine pe 24 septembrie, la o saptamana…

- Daca mai exista cel puțin un produs Apple de care suntem siguri ca va fi lansat pana la sfarșitul anului 2021, acesta este iPhone 13. Conform zvonurilor, Apple va gazdui in septembrie un eveniment in cadrul caruia va fi anunțat telefonul și unde ne putem aștepta sa vedem și dispozitive precum Apple…

- Editura Hummanitas organizeaza astazi, lansarea de carte a scriitorului Radu Paraschivescu. Intrarea este libera cu respectarea normelor de protectie anti COVID aflate in vigoare. Biblioteca "Ioan N. Roman" Constanta gazduieste lansarea romanului "Acul de aur si ochii Glorianeildquo;, semnat de Radu…

- Apple este pe drumul cel bun pentru a incepe producția in masa a viitorului MacBook Pro de 14 inci și 16 inci in al treilea trimestru al acestui an, a declarat astazi analistul Apple Ming-Chi Kuo intr-o nota obținuta de MacRumors. Mai multe rapoarte au pus bazele celui de-al treilea trimestru al anului…

- In perioada 5–23 iulie 2021, Nestle Romania deruleaza a cincea ediție a Summer’s Cool, un proiect de dezvoltare adresat studenților și proaspeților absolvenți de facultate. Compania organizeaza Summerʹs Cool cu scopul de a deschide noi oportunitați de cariera in randul tinerilor și de a se implica activ…

- CFR Calatori va lansa pe 24 iunie prima sa aplicație mobila, pentru telefoanele Android, prin care userii vor putea sa cumpere bilete, informeaza Hotnews . Compania va inchiria și cateva automotoare, diesel și electrice, dar nu mai vechi de 20 de ani, mai arata sursa citata. Vineri, CFR Calatori a lansat…