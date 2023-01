Apple anunţă un nou difuzor inteligent HomePod Apple a lansat a doua generatie de HomePod, difuzorul inteligent al companiei americane oferind acum suport pentru standardul de smart home Matter, pe care l-au adoptat si multe alte companii. „Sufletul” noului smart speaker este cipul S7, pe care Apple l-a folosit prima oara pe ceasurile din cadrul celei de-a saptea serii Apple Watch. Pe partea de sunet exista un subwoofer de 4 inch, cu cinci tweetere si cinci microfoane. Apple pretinde ca noul HomePod intelege pozitionarea pe care o are intr-o camera si isi ajusteaza sunetul corespunzator. Una dintre principalele noutati o reprezinta senzorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

