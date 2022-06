Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza prin Centrele Judetene plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor. Este vorba de sprijinul solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna martie si/sau trimestrul I al anului 2022, in functie…

- Solicitantii de microgranturi in domeniul agroalimentar pot depune formularul cererii de finantare in perioada 27 – 31 mai, prin aplicatia electronica IMM Recover, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Mentionam ca imputernicirea notariala poate fi depusa si ulterior…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța potențialii beneficiari ai Masurii „Microgranturi in domeniul agroalimentar” ca imputernicirea notariala solicitata in conformitate cu prevederile OMADR nr. 134/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru masura „Microgranturi in…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va avea la dispoziție fonduri de 95,152 milioane de lei pentru dezvoltarea si extinderea sistemului informatic, in vederea gestionarii cererilor de plata, finantarea fiind realizata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.…

- Aproape 1,3 milioane de lei vor ajunge la beneficiarii care au accesat schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat. Plata ajutorului de stat se refera la solicitarile efectuate prin cererile de plata…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata in valoare…