Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput sa autorizeze plata pentru sprijinul acordat catre 465 de fermieri in cresterea porcilor si a pasarilor, care se ridica la 99 de milioane de euro, se arata intr-un comunicat transmis vineri de institutie, noteaza news.ro. “Agentia…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat procesul de autorizare la plata pentru Masura 14 - Plati privind bunastarea animalelor - pachetul "Plati in favoarea bunastarii porcinelor" si pachetul "Plati in favoarea bunastarii pasarilor", pentru cererile depuse in anul 2020, se…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat, intr un comunicat, ca a acordat 164 de milioane de euro unui numar de 4.000 de femei care care s-au instalat ca tineri fermieri, prin intermediul submasurii 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri). De asemenea, peste 8.600 de femei…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța, intr-un comunicat de presa, ca a finanțat, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), proiectele dezvoltate de peste 8.600 beneficiari femei, cu fonduri europene nerambursabile in valoare de aproximativ 360 de milioane…

- "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) continua autorizarea platii regulare pentru Campania 2020, pana la acest moment fiind autorizati la plata un numar de 767.907 fermieri, reprezentand un procent de 93,54% din numarul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unica de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru a autorizat la plata un numar de 767.907 fermieri, reprezentand un procent de 93,54% din numarul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unica de plata in Campania 2020, suma totala autorizata la plata fiind de 2,14 miliarde euro. „Agentia…

- „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei…

- „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei…