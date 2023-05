”Inca 39 de subsectoare de plaja au fost atribuite odata cu incheierea Etapei II a procedurii de inchiriere derulate in baza Ordonantei nr. 8 /2023, acestea reprezentand 85% din cele intrate in licitatia publica”, anunta, miercuri, Apele Romane, intr-un comunicat de presa. Sursa citata precizeaza ca nivelul total al chiriei stabilit prin procedura recent incheiata este cu peste 75% mai mare decat valoarea de pornire. ”Va reamintim ca prin licitatiile derulate in Etapa I au fost atribuite 62 de subsectoare, fiind semnate contractele de inchiriere pentru 59 dintre acestea”, a mai transmis sursa…