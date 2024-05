Stiri pe aceeasi tema

- "Au fost emise primele facturi pe luna aprilie la gaze si energie electrica. Fata de pretul maxim prevazut de plafon, preturile facturate la gaze naturale sunt cu pana la 25% mai mici. De exemplu, pretul practicat de principalul furnizor de gaze naturale pentru consumatorii casnici este 0,23381 lei/…

- Marcel Ciolacu da vina pe Florin Cițu. Nivelul mare al datoriei publice este cauzat de guvernarea Cițu, spune premierul Marcel Ciolacu . Șeful Executivului afirma ca datoria publica va scadea la 48-49%, in decursul acestui an. Marcel Ciolacu a explicat intr-o conferința de presa la Buzau ca fostul premier…

- „Pai va spun eu – de la guvernarea domnului Citu, fiindca atunci cand a guvernat PSD, acea ciuma rosie a lasat datoria publica la 36%. A venit domnul Citu care a facut imprumuturi de 200 de miliarde de lei. Repet, 200 de miliarde de lei. Normal si eu am credit la banca si dumneavoastra, primele rate…

- „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati,…

- Datoria publica a Romaniei a ajuns la 782 mld. lei (156 mld. euro), adica 49% din PIB-ul din ultimele patru trimestre pentru care exista date. Astfel, guvernele Ciolacu si Ciuca, care au guvernat Romania in 2023, au adaugat 116 mld lei (23 miliarde. euro) la datoria publica, potrivit www.zf.ro. Dupa…

- Liderul Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, il acuza pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul ca, prin „declaratiile sale stupide”, putea sa furnizeze „argumente arbitrilor” pentru o decizie defavorabila statului roman, in procesul privind Rosia Montana. „Normal ar fi fost ca declaratiile lui…

- Decizie neasteptata in dosarul Rosia Montana . Romania nu trebuie sa plateasca despagubirile de peste 6 miliarde de dolari companiei canadiene. Guvernul a anuntat aseara ca tara noastra a castigat procesul , iar reclamantii sunt obligati acum sa plateasca Romaniei cheltuielile de judecata aferente…

- Guvernul a fost informat ca maine va fi dat verdictul final in cazul dosarului Roșia Montana, in care Romania va trebui sa plateasca despagubiri de miliarde de dolari.Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , spune ministrul Finanțelor.…