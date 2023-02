APEL UMANITAR pentru Andreea, tânăra kinetoterapeut din Alba care a ajutat sute de copii în suferință APEL UMANITAR pentru Andreea, tanara kinetoterapeut din Alba care a ajutat sute de copii in suferința Un APEL UMANITAR a fost lansat pentru Andreea, o tanara kinetoterapeut din Alba care a ajutat sute de copii in suferința, in cadrul Asociației Maria Beatrice. Andreea este o tanara de 23 de ani, din Vințu de Jos, care, dupa ce a terminat facultatea s-a angajat aici ca și kinetoterapeut la Asociația Maria Beatrice, unde […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- Andreea, kinoterapeutul din Alba care și-a pus viața in slujba copiilor bolnavi, are nevoie de ajutor pentru tratament in Germania O tanara de 23 de ani, din Vințu de Jos, are nevoie de ajutorul comunitații. In calitate de kinoterapeut, Andreea a lucrat cu sute de copii bolnavi, la Asociația Maria Beatrice,…

