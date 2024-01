Apel la speranță și unitate făcut de Cristian Popescu Piedone Astazi, Președintele Executiv al Partidului Unitații și Solidaritații Liberalilor (PUSL), Cristian Victor Popescu Piedone, a transmis un mesaj plin de ingrijorare și apel la unitate prin intermediul unei postari pe rețeaua de socializare Facebook. Intr-o declarație emoționanta, Piedone a evidențiat starea de tristețe ce pare sa fi cuprins intreaga națiune romana, exprimandu-și ingrijorarea fața de situația din spitale, care sufera in tacere, și de schimbarile resimțite in viața cotidiana a oamenilor. El a subliniat ca fericirea romaneasca pare sa fi ramas doar in amintirile din fotografiile concediilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Președintele Executiv al Partidului Unitații și Solidaritații Liberalilor (PUSL), Cristian Victor Popescu Piedone, a transmis un mesaj plin de ingrijorare și apel la unitate prin intermediul unei postari pe rețeaua de socializare Facebook. Intr-o declarație emoționanta, Piedone a evidențiat…

- Intr-o postare emoționala pe pagina sa oficiala de Facebook, Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 5 și președinte executiv PUSL, și-a exprimat tristețea, aducand in discuție atat momente recente, cat și evenimente mai puțin recente din istoria R

- Cristian Popescu Piedone se declara trist. El rememoreaza pe pagina sa de Facebook momente recente și mai puțin recente din istoria Romaniei și face un apel catre intreg spectrul politic din Romania:”Tristețe! Pe strada, in autobuz, in metrou, in tramvai e ca-n spitale: tristețe! Spitalele,…

- FOTO Dilema rutiera in satul Berghin: cine trece primul? Semne de circulație contrare, la trecerea unui pod Dilema rutiera in satul Berghin: cine trece primul? In apropierea podului de la Berghin exista doua semne contrare de circulație, care stabilesc prioritatea la trecerea unui pod. Un barbat a…

- Un tanar șofer roman de TIR a ramas blocat intr-un orașel italian, vineri, 8 decembrie, dupa ce i s-a stricat camionul, și a cerut ajutorul pe un grup de Facebook. Mesajul lui a starnit neincredere, dar, totodata, un val de solidaritate emoționanta, scrie cotidianul italian Il Secolo XIX.Șoferul camionului…

- CJ Ilfov impreuna cu Direcția Silvica Ilfov, Asociația „Creștem Romania Impreuna”, Primaria Cernica, dar și sute de voluntari au amenajat un spațiu verde de circa 5 ha in satul Balaceanca, pe strada Veche. 10.000 de puieți au fost plantați pe o suprafața 50.000 de metri patrați in satul Balaceanca,…

- Iuliana Tudor a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca mama ei s-a stins din viața pe 8 noiembrie. „A fost o femeie cu totul speciala”, a scris prezentatoarea de la TVR 1, in mesajul ei. „Cu adanca tristețe va transmit ca mama mea s-a stins din viața pe 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli…

- Bolile cerebrovasculare reprezinta una dintre principalele cauze de deces si dizabilitate in Romania, iar anual peste 60.000 de romani sufera un accident vascular cerebral, transmite Ministerul Sanatatii (MS).Mesajul a fost publicat pe Facebook, duminica, de Ziua Mondiala a Accidentului Vascular…