- Guvernele din zona euro trebuie sa continue sa cheltuiasca puternic pentru a ajuta blocul comunitar sa isi revina din recesiunea provocata de pandemie, completand politica monetara relaxanta a BCE, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters, potrivit…

- Redresarea Europei din recesiunea profunda este incompleta si inegala astfel incat nu este momentul ca guvernele sau Banca Centrala Europeana sa-si slabeasca eforturile, a avertizat vineri presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters, potrivit AGERPRES."Situatia actuala a economiei…

- Danut POP, presedintele PER, propune guvernului Orban o schema care sa vina in ajutorul operatorilor HORECA, al cetateanului si statului roman, similara programului implementat de guvernul britanic, "Eat Out to Help Out". Urmarind preocuparile generale de identificare a unor solutii de compensare…

- Autoritatea de reglementare bancara din UE cere bancilor sa se pregateasca pentru Brexit Bancile care folosesc Marea Britanie ca o poarta de intrare in UE trebuie sa-si realizeze deplin planurile de a-i servi pe clientii din blocul comunitar inainte de incheierea perioadei de tranzitie, arata un raport…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei formule ce conditioneaza acordarea fondurilor UE de respectarea statului de drept. Compromisul a fost acceptat in noaptea de luni spre marti in timpul negocierilor maraton de la Bruxelles, incepute vineri, la care participa sefii de…

- Negocierile pentru salvarea Europei dupa pandemie intra in a patra zi, dupa discuții aprinse in weekend. Macron ”bate cu pumnul in masa”. Patru țari fac opoziție Negocierile pentru pachetul de relansare a economiei europene dupa pandemie se prelungesc in cea de-a patra zi, in condițiile…

- Redresarea economica a zonei euro dupa daunele provocate de pandemie se confrunta cu potentiale riscuri, afirma Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), in conditiile in care politica monetara nu a fost modificata, informeaza Financial Times, anunța MEDIAFAX.Consiliul…

- Christine Lagarde: Revenirea din pandemie va fi una limitata și va schimba permanent anumite parti ale economiei Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a apreciat vineri ca revenirea din pandemia de coronavirus va fi una limitata si de asemenea va schimba permanent anumite parti ale…