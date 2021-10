Apare o nouă mutație a variantei Delta. Delta Plus ar fi dus la creșterea infectărilor din Marea Britanie Expertul Scott Gottlieb a transmis un mesaj pe Twitter in care atrage atenția asupra unei noi variante Delta, cunoscuta ca Delta Plus. Mesajul sau a venit in contextul in care Marea Britanie, acolo unde Delta Plus a fost semnalata, inregistreaza creșteri accelerate in ultimele zile a cazurilor de infectare. Scott Gottlieb a cerut sa se cerceteze urgent aceasta mutație a variantei Delta, avand in vedere situația din Marea Britanie. „Este nevoie sa se faca cercetari urgente pentru a ne da seama daca aceasta varianta Delta Plus este mai transmisibila. Momentan, nu sunt indicii clare ca este așa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a afirmat medicul, duminica seara, la un post TV, tragand, totodata, atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze…

- „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a afirmat medicul, duminica seara, la un post TV, tragand, totodata, atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze…

- Cel putin zece persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit miercuri seara la un spital Covid din orasul Tetovo din Macedonia de Nord, potrivit news.ro. Imaginile partajate pe retelele de socializare, scrie BBC, arata cladirea cuprinsa de flacari. Pompierii au stins focul in mai…

- Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații au anunțat ca urmaresc o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. CITEȘTE ȘI: Argeșenii pot cumpara titluri de stat TEZAUR cu dobanzi de pana la 4,15% pe an Anunțul…

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca urmarește o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul epidemiologic al Organizației Mondiale a Sanatații.…

- Noua tulpina, denumita ”Mu”, identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, s-a raspandit pana acum si in alte tari din America de Sud si in Europa și a fost clasificata pana in prezent drept ”varianta de monitorizat”, potrivit AFP, citata de Agerpres . Organizația Mondiala a Sanatatii…

- O noua tulpina Covid-19 a fost depistata in Africa de Sud. Potrivit primelor analize, specialiștii susțin ca mutația C.1.2 este asemanatoare cu varianta Delta. Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud a dat semnalul luni și a a emis o alerta cu privire la evoluția C.1.2. Se pare…

- Pandemia nu se apropie de sfarșit – avand in vedere ca doar o mica parte din populația lumii a fost vaccinata impotriva Covid-19, declara un cunoscut epidemiolog pentru CNBC. Dr. Larry Brilliant, epidemiolog care a facut parte din echipa Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și care a ajutat…