AOC introduce monitoarele de gaming 24G4X și 27G4X cu rate de reîmprospătare de 180 Hz AGON by AOC iși extinde gama de monitoare cu modelele AOC GAMING 24G4X și AOC GAMING 27G4X, ambele avand un aspect modern și specificații de ultima generație, precum rata de reimprospatare de 180 Hz. Prețurile recomandate sunt de 842 lei pentru modelul de 23,8″ și 991 lei pentru cel de 27″, ambele urmand sa fie […] The post AOC introduce monitoarele de gaming 24G4X și 27G4X cu rate de reimprospatare de 180 Hz appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni cu mai mult de 3% din cauza reducerilor drastice ale preturilor din partea principalului exportator Arabia Saudita si a cresterii productiei OPEC, care au compensat preocuparile legate de aprovizionare generate de escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu,…

- Preturile petrolului au urcat cu aproximativ 3% miercuri și iși pastreaza trendul crescator, dupa ce o intrerupere a activitatii la cel mai mare camp petrolier al Libiei s-a adaugat la temerile ca tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea reduce livrarile globale de petrol, transmite Reuters.Contractele…

- LG a anunțat urmatoarea sa generație de monitoare de gaming OLED. Compania adauga in acest fel inca trei modele la oferta sa de OLED-uri, doar ca unul dintre monitoarele noi reușește sa iasa in evidența grație versatilitații sale – in special pentru gaming. Este vorba despre LG UltraGear 32GS95UE, un…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,19 dolari, la 82,80 dolari pe baril. Pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,13 dolari sau cu 2,81%, la 78,02 dolari pe baril. Contractul WTI din luna decembrie a expirat luni. Contractele futures mai active, pentru ianuarie,…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 3,30 dolari, sau cu aproximativ 4,3%, la 80,72 dolaripe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a atins 75,85 dolari, inregistrand o crestere cu 2,95 dolari sau 4,05%. ”Avem o revenire naturala dupa marcarea profiturilor…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,14 dolari, sau cu 2,6%, pana la 79,47 dolari pe baril. Pretul titeiului american a pierdut 2,12 dolari, sau 2,7%, pana la 75,25 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au atins cel mai scazut nivel de la jumatatea lunii iulie. ”Piata este in…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, pana la cel mai redus nivel de la sfarsitul lunii iulie, deoarece au aparut ingrijorari legate de cerere din cauza datelor mixte din China si a reducerii entuziasmului investitorilor fata de posibile reduceri ale dobanzilor, transmite Reuters.Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,03 dolari, sau cu 2,4%, la 83,82 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 2,21 dolari, sau cu 2,7%, la 80,26 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri au consemnat pierderi saptamanale de peste…