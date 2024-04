“La Dolce Vita Orient Express”, trenul de lux care a pus pe jar Italia

Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de pornire pentru o calatorie de o noapte cu trenul de lux au crescut de la 2.000 de euro (2.168 USD) de persoana, in decembrie 2022, la 2.500 de euro de persoana in noiembrie 2023. Ambele tarife au fost stabilite in timpul unei perioade de rezervare inainte de vanzare, care necesita depunerea…

- La Dolce Vita readuce la viața numele Orient Express cu calatorii cu trenul cu vagoane de dormit in Italia. Puteți experimenta epoca de aur a calatoriilor la bordul celui mai luxos tren, cu frumosul decor din anii 1960, inspirat de cea mai buna maiestrie italiana și creat de faimosul Dimorestudio. Prețurile…

- Specialiștii spun ca virusul West Nile poate deveni coșmarul vacanțelor pe continentul european, din cauza multor infecții raportate pe continentul nostru, unele cu evoluție severa. In ultimele luni, coșmarul West Nile inseamna: 709 infecții și 67 decese semnalate pe continentul nostru, potrivit informațiilor…

- Mai mult de unul din doi tineri francezi este gata sa plece din țara lor, arata un sondaj OpinionWay pentru E conomieMatin și Taiga. Cercetarea arata ca majoritatea (54%) dintre tinerii francezi cu varsta cuprinsa intre 18 și 24 de ani sunt hotarați sa paraseasca Hexagonul din cauza climatului politic…

- Elitele politice ale Coreei de Nord prospera in momentele de instabilitate globala. Și, in timp ce razboaiele fac ravagii in Orientul Mijlociu, Europa și Africa, Phenianul a profitat de ocazia de a raspandi moartea și distrugerea prin intermediul vanzarilor de arme. Regimul tovarașului Kim Jong-un…

- Constructorul italian de automobile sportive Lamborghini a vandut in 2023 peste 10.000 de automobile, fiind prima data in istoria de 60 de ani a companiei cand acest volum de vanzari a fost atins pe parcursul unui singur an, a declarat marti directorul general Stephan Winkelmann, transmite agenția Reuters,…

- Intr-un moment in care Europa incearca sa-și consolideze capacitatea de stocare pentru a fi protejata impotriva oricarei noi crize energetice, Turcia iși extinde instalațiile, punand bazele pentru a dobandi a treia cea mai mare capacitate de stocare a gazelor naturale din Europa, scrie energypress.gr.Locația…

- Preturile petrolului au urcat cu aproximativ 3% miercuri și iși pastreaza trendul crescator, dupa ce o intrerupere a activitatii la cel mai mare camp petrolier al Libiei s-a adaugat la temerile ca tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea reduce livrarile globale de petrol, transmite Reuters.Contractele…