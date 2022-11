Stiri pe aceeasi tema

- Surse guvernamentale au anuntat ca mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) ar putea fi ridicat pentru Romania. Anuntul vine, dupa 15 ani, ca raspuns la un raport pozitiv din partea Colegiului Comisarilor. Atunci cand au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, Romania și Bulgaria mai aveau inca probleme…

- Comisia de Buget din Camera Deputaților va da marți, 15 noiembrie, raportul final asupra Ordonanței care vizeaza majorarea impozitelor locale. „Se renunța la grila notariala, deoarece nu se putea aplica din 2023. Renunțam și la pragul de 0,1% din Ordonanța din vara, dar și la majorarea valorii de impozitare.…

- Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinau a aprobat un nou mecanism de monitorizare a persoanelor incluse in lista sancțiunilor SUA. Decizia a fost luata dupa ce recent in document s-au regasit mai mulți politicieni din țara vecina.

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aplicat sancțiuni impotriva persoanelor incluse in lista neagra a SUA, printre care se numara Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Potrivit CSE, tranzacțiile efectuate de catre persoanele fizice și juridice incluse in lista de sancțiuni a SUA vor fi verificate minuțios…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de azi și un proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 518/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii…

- Vergil Chitac a semnat dispozitia nr. 2968 31.08.2022, potrivit HCL nr. 482 2021 modificata si completata prin HCL nr. 322 2022 privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul obiectivului de investitii de utilitate publica si de interes local…

- Consiliul Local Municipal Constanta se intruneste marti, 20 septembrie de la ora 14.00 in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi sunt doar proiecte de hotarare.1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului "Construirea de insule ecologice digitalizate in municipiul Constanta", in cadrul…

- 6 ianuarie, ZI LIBERA pentru romani. Deputații au trecut Boboteaza pe lista sarbatorilor legale. Ce urmeaza Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. In 2024, ziua de Boboteaza cade intr-o zi…