Anunț Publicare Posturi Vacante AquaCaraș CARAȘ-SEVERIN. Pe fondul analizei efectuate de catre conducerea societații cu privire la situația locurilor vacante și necesitatea ocuparii acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite in data de 08.02.2024, Decizia cu nr. 140 din 08.02.2024. Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicam anunțul privind ocuparea prin concurs/interviu a urmatoarelor posturi contractuale de execuție: Inginer-Responsabil Contract- Unitatea de Implementare Proiecte – Reșița – 1 post Electrician/Electromecanic – Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare – Oravița – 1 post Electrician/Electromecanic – Serviciul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

