Anunț OFICIAL - Fotbalistul Christian Eriksen a suferit un stop cardiac - Pronosticul medicilor "In acest moment, nu avem o explicatie", a declarat Boesen in cursul unei conferinte de presa. "Acesta este unul dintre motivele pentru care este inca internat, pentru a intelege ce s-a intamplat", a adaugat el, precizand ca "examenele medicale la care a fost supus pana acum Eriksen au fost bune".In finalul primei reprize a partidei de la Copenhaga, Christian Eriksen s-a prabusit brusc pe gazon, fara sa aiba niciun contact cu vreun adversar sau cu mingea."Era dus, i-am facut manevrele de resuscitare. A fost un stop cardiac. L-am adus inapoi repede, cu ajutorul defibrilatorului", a precizat Boesens,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Internationalul danez Christian Eriksen a suferit un stop cardiac in timpul meciului Danemarca - Finlanda (0-1) de la EURO 2020, a carui cauza nu poate fi deocamdata stabilita, a declarat duminica medicul selectionatei Danemarcei, Morten Boesen, citat de AFP. "In acest moment, nu avem…

