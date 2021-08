Stiri pe aceeasi tema

- Explozia s-a produs in bucatarie, in care era amplasata centrala termica a locuinței, iar in urma deflagrației au rezultat patru victime, care prezentau arsuri de gradul II și III, conștiente și cooperante, care au fost transportate la spital, potrivit ISU Buzau. Asistentul medical de la UPU Buzau,…

- Asistentul medical de la UPU Buzau ranit in urma exploziei care s-a produs la inceputul saptamanii in locuința acestuia din Potoceni, a fost transferat astazi la o clinica specializata din Hanovra, Germania. Asistentul medical a suferit arsuri pe 70 la suta din suprafața corpului, iar tanarul a fost…

- Silviu, asistentul medical ranit grav in explozia de la Potoceni, va fi transferat la un spital din Hamburg, Germania. Alaturi de el va pleca și instalatorul de 51 de ani, responsabil de explozie. ”O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza vineri,…

- Tanarul asistent medical buzoian, victima a exploziei de la Potoceni, a fost transferat cu un avion militar la un spital din Germania. „Astazi, 20 august 2021, pacientul de 26 de ani, ranit grav in urma exploziei de la Maracineni, care, inițial, fusese transferat la S.J.U. Timișoara, a fost transportat…

- Un al treilea barbat ranit in explozia de la Petromidia a decedat.Anuntul a fost facut de societate, printr un comunicat de presa. Barbatul se afla in Germania, dupa ce a fost transferat alaturi de un alt coleg de la Spitalul de Arsi din Capitala."Din pacate, cu regret va confirmam faptul ca al doilea…

- KMG International a transmis marti, ca unul din ranitii cu arsuri de la Petromidia, care se afla la tratament in Germania, a murit. "Cu adanc regret, va anuntam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferati de urgenta in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, si-a…

