Anul scolar 2018-2019: Cand incep elevii cursurile si cate vacante vor avea

- Ministrul Educatiei Nationale Valentin Popa a aprobat, prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018…

- Elevii si prescolarii vor termina cursurile anului scolar vineri, iar noul an școlar va incepe in 10 septembrie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, anul scolar 2018-2019 va incepe pe 10 septembrie si…

- Cei peste 171.000 de elevi de clasa a VIII-a incheie vineri cursurile, iar de luni vor sustine Evaluarea Nationala. Primele rezultate vor fi anuntate in 19 iunie, iar rezultatele finale ale examenului vor fi afisate in 23 iunie. Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2017-2018,…

- Cursurile elevilor de clasa a VIII-a se finalizeaza vineri, 8 iunie, urmand ca luni, 11 iunie, sa aiba loc proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale. Miercuri, 13 iunie, se va desfasura proba scrisa la Matematica, iar joi, 14 iunie, elevii din partea minoritatilor nationale…

- Prima proba a Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a opta va avea loc in 11 iunie. Este vorba despre Limba și Literatura Romana. In județul Timiș sunt așteptați la examen 5.180 de elevi, numarul copiilor inscriși in clasa a VIII-a in anul școlar 2017-2018. Prima proba…