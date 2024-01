În curând, elevii vor avea parte de încă o vacanță, VACANȚA DE SCHI! Luna Ianuarie e aproape de final, iar in luna Februarie, elevii se vor putea bucura de inca o vacanța și anume, vacanța de schi. Vacanța de schi este stabilita de fiecare inspectorat școlar, in funcție de consultarile cu parinții, elevii și partenerii instituționali. Perioada in care poate fi stabilita este intr-una din trei saptamani de la finalul lunii Februarie și inceputul lunii Martie. Astfel, la nivelul județului Cluj, s-a decis ca vacanța de schi sa aiba loc in perioada 19-25 Februarie. Vacanța de „schi” a fost instituita prima data in anul școlar 2022-2023 la presiunea patronilor de resorturi… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zi libera in plus pentru elevi in ianuarie, apoi urmeaza vacanta de schi. Calendar an scolar si harta liberelor pe judete Elevii vor avea o zi libera la mijlocul saptamanii viitoare, miercuri. Pe 24 ianuarie – Mica Unire – Ziua Unirii Principatelor Romane, elevii vor avea o zi libera. Urmatoarea vacanța…

- Maine, 8 Ianuarie, elevii se vor intoarce in banci, dupa vacanța de iarna care, potrivit anului școlar 2023-2024, a avut o durata de 17 zile. Astfel, de la 8 Ianuarie, elevii vor intra in modulul 3 de cursuri, dar nu pentru mult timp, deoarece urmeaza o noua vacanța, cea de schi. In modulul 3 de cursuri,…

- Cele mai multe județe au ales a treia saptamana din februarie pentru aceasta vacanța mobila care desparte modulul 3 al anului școlar de modulul cu numarul 4. A doua saptamana a lunii februarie a fost aleasa ca perioada de vacanța de doar 2 județe, in timp ce 25, inclusiv Ilfov și București, au ales…

- Pe data de 8 Ianuarie, elevii se vor intoarce in banci, dupa vacanța de iarna care, potrivit anului școlar 2023-2024, are o durata de 17 zile. Astfel, de la 8 Ianuarie, elevii vor intra in modulul 3 de cursuri. In modulul 3 de cursuri, elevii vor avea parte de 4,5 sau 6 saptamani de cursuri, in funcție…

- Module sau semestre? Ce spun elevii, profesorii și parinții. Rezultatele unui sondaj despre anul școlar, realizat de minister Ministerul Educației a derulat un sondaj referitor la organizarea anului școlar in module, aplicata incepand cu anul școlar 2022-2023. Jumatate dintre parinții chestionați spun…

- Minivacanța pentru elevi de Sfantul Andrei și Ziua Naționala. Cand va fi urmatoarea vacanța in anul școlar 2023-2024 Elevii vor avea minivacanța de Sfantul Andrei și Ziua Naționala. Au reinceput școala pe 6 noiembrie, dupa prima vacanța din anul școlar 2023-2024. Modulul 2 de cursuri va ține pana pe…

- Toți elevii așteapta cu nerabdare vacanța de iarna pentru a-și petrece timp alaturi de familie, prieteni și, desigur, pentru a primi mult doritele cadouri. Cate zile vor avea elevii liber, aflați in randurile urmatoare. Cand au elevii vacanța de iarna 2023-2024 Pentru toți elevii din invațamantul preuniversitar,…

- Incepe ȘCOALA. Cand este urmatoarea vacanța a elevilor și care este structura anului școlar, dupa vacanța de iarna Luni, 6 noiembrie, incepe școala. O parte dintre elevi se intreaba deja cand este urmatoarea vacanța, așa ca va prezentam mai jos structura anului școlar, dupa vacanța de iarna. Școala…