Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei continua seria proiectelor educaționale dedicate elevilor. De aceasta data va propunem Ateliere creative la HANUL DOMNESC – POVEȘTI DIN LUMEA SATULUI DE ODINIOARA. Programul de educație muzeala, aflat la prima ediție, este surpriza cu care deschidem activitațile cu elevii…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei impreuna cu Asher Media Press anunța lansarea oficiala a filmului documentar „Coroana Romaniei”, realizat de George Grigoriu, duminica, 28 ianuarie, incepand cu ora 17.00 in Sala Auditorium a MNAR.

- Muzeul Național al Bucovinei, va invita miercuri, 24 ianuarie 2024, sa vizitați o piesa unicat – DRAPELUL DE LA PALATUL CUZA DE LA RUGINOASA, la Muzeul de Istorie, cand se implinesc 165 de ani de la Unirea Principatelor. Steagul tricolor a fost arborat in perioada 1859 – 1866 la reședința domnitorului…

- Reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș au anunțat luni, 15 ianuarie, faptul ca Biblioteca marina s-a imbogațit cu noi titluri, unele dintre acestea fiind chiar unicat. Carțile au fost preluate de la Muzeul Național al Marinei din Constanța, dar și donate de catre marinari generoși și iubitori ai…

- Muzeul Național al Bucovinei a depus o coroana a flori la statuia lui Ștefan cel Mare din centrul municipiului Vaslui la implinirea a 549 de ani de la batalia de la Podu Inalt. Delegația suceveana a fost condusa de directorul instituției muzeale sucevene, Constantin-Emil Ursu. Acesta a participat ulterior…

- Incepand de miercuri seara, 20 decembrie 2023, de la ora 20.00, pana a doua zi dimineața, la ora 8.00, Muzeul Național de Arta din Timișoara a lasat porțile deschise pentru „Noaptea alba la Expoziția Brancuși“. Publicul a avut intrare libera.

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Institutul Cervantes din București va invita la seria de proiecții de filme documentare de arta reunite sub titlul Mari pictori din Muzeul Prado, despre importanți artiști spanioli sau in conexiune cu Spania, care in

- Organizatorii festivalului JAZZx, care va avea loc la Timisoara, in perioada 5-7 iulie, au anuntat primii artisti care au confirmat prezenta la eveniment. Printre acestia se numara artistul experimental MonoNeon, ultimul basist al lui Prince, trio-ul de jazz contemporan GoGo Penguin si trio-ul Jazzbois. …