- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu West Ham United, de joi, din grupele Europa Conference League. “Obiectivul ni l-am indeplinit, baietii trebuie sa intre cu placere, sa joace fotbal de placere la fiecare partida. Obiectivul era sa ne calificam in grupe. Ma bucur ca am ajuns…

- Kent Nielsen, antrenorul echipei daneze Silkeborg, adversara formatiei FCSB in grupa B din Conference League, a declarat miercuri ca echipa sa este outsiderul grupei "Dupa tragerea la sorti am stiut ca noi suntem considerati outsiderul grupei", a spus Kent Nielsen in conferinta de presa premergatoare…

- FCSB are "un jucator sau doi la care trebuie sa fim atenti", a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei de fotbal West Ham United, David Moyes, cu o zi inaintea meciului de la Londra dintre echipa sa si vicecampioana Romaniei, din Europa Conference League.

- FCSB și CFR Cluj și-au aflat programul meciurilor din grupele Conference League. Cele doua formații vor incepe faza grupelor Conference League cu meciuri in deplasare. Vicecampioana se va deplasa la Londra, pentru partida cu West Ham United, in timp ce gruparea ardeleana va debuta cu echipa Ballkani,…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, este in al noualea cer dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul le-a transmis un mesaj elevilor sai. ”Pot sa spun ca e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți ca am mai dus echipa in grupele Europa League și am și ieșit. Vreau…

- Partida Viking – FCSB, din manșa retur a play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:00. In tur, vicecampioana Romaniei a fost invinsa cu 1-2, astfel ca meciul din Norvegia se anunța a fi unul dificil. Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dica, a prefațat confruntarea cu Viking. “Ați…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a reacționat dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan. „In prima repriza daca aveam 2, 3-0 nu se supara nimeni. Insa am luat gol la singurul lor sut pe poarta si s-a dus meciul in prelungiri, iar la penalty-uri…