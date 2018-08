Stiri pe aceeasi tema

- In conferinta de presa premergatoare partidei cu Hajduk, din turul trei al preliminariilor Ligii Europa, Nicolae Dica a transmis un mesaj prin care a dorit sa transmita ca are sub control situatia lui Olimpiu Morutan.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Julen Lopetegui, si-a inchis contul de Twitter, in urma comentariilor negative dupa ce redistribuit o postare referitoare la intrebarile jurnalistilor pe tema Cristiano Ronaldo, informeaza news.ro.Tehnicianul spaniol a redistribuit un tweet al unei lidere a…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca jucatorii sai au jucat la un nivel european timp de 60 de minute, partida din prima mansa cu Vitesse Arnhem din turul al doilea preliminar al Ligii Europa, incheiata 2-2, cat timp au avut benzina si crede ca elevii sai mai au sanse de calificare…

- DAT AFARA… Fotbalul romanesc ofera inca o noua surpriza neplacuta! Campioana Romaniei isi schimba antrenorul dupa numai trei meciuri disputate in acest start de sezon. Ultima partida a lui CFR Cluj, 0-1 cu Malmo FF in turul II preliminar al Ligii Campionilor, i-a fost fatala lui Edi Iordanescu. Conducerea…

- Tehnicianul portughez Antonio Conceicao a sosit la Cluj, joi dimineata, el fiind principalul favorit sa-i ia locul lui Edward Iordanescu la conducerea tehnica a echipei CFR, informeaza telekomsport.ro preluat de news.roConceicao a mai pregatit-o pe CFR Cluj de doua ori in 2009 si in 2015.…

- Antrenorul formatiei FC Dinamo, Florin Bratu, spera ca in viitorul sezon al Ligii I sa reuseaca o imbinare intre tineretea si experienta jucatorilor sai pentru a exista un echilibru in cadrul formatiei, avand in lot 10 jucatori cu varste sub 21 de ani, informeaza news.ro.Tehnicianul a precizat…

- Tehnicianul cu pachetul de inaintare al echipei de rugby CSM Bucuresti, georgianul Lasa Tavartkiladze, participa, timp de 15 zile, la ''Cursurile de inalta performanta in antrenorat'', care au loc in Noua Zeelanda, la puternicul club Crusaders, scrie site-ul formatiei bucurestene. La…

- Antrenorul spaniol Unai Emery, care s-a despartit la sfarsitul acestui sezon de Paris Saint-Germain, este pe pentru de a-l inlocui pe francezul Arsene Wenger la conducerea echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, anunta BBC. La 46 de ani, Emery a castigat un titlu de campion si patru cupe nationale…