- Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, nu a mai glumit in acest mercato in privinta mutarilor. In primul rand a scapat de unii jucatori care nu mai puneau osul la treaba si ocupau cam degeaba locul in echipa, dar a „marcat“ si la capitolul achizitii. Astfel, dupa cooptarea lui Pyry Soiri…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova nu au gasit inca mijlocasul ofensiv dorit. Astfel au decis sa-l readuca pe Alex Cimpanu, de la U Cluj. Acesta a fost imprumutat de gruparea alb-albastra in vara anului trecut, pe motiv ca erau prea multi concurenti pe acel post. Acum, prin plecarea lui Ante Roguljic,…

- Anuntat cu surle si trambite de Universitatea Craiova , Jasmin Kurtic paraseste Bania dupa doar 5 luni. In ciuda CV-ului impresionant si a laudelor primite din partea lui Razvan Lucescu, mijlocasul sloven a dezamagit profund. Fotbalistul de 34 de ani a evoluat 866 de minute (16 meciuri) si a marcat…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc marți, de la ora 19.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a din Grupa D a Cupei Romaniei. Despre acest meci decisiv au vorbit astazi antrenorul Științei, Ivaylo Petev și portarul Laurențiu Popescu. VEZI VIDEO!…

- Intr-un duel intens din Liga I, disputat sambata, 2 decembrie 2023, Universitatea Craiova a pastrat o traiectorie ascendenta sub comanda noului lor antrenor, Ivaylo Petev. Elvir Koljic a devenit eroul serii, marcand singurul gol al meciului in minutul 90, cu un șut precis in colțul lung al porții.

- Universitatea Craiova a invins-o pe CFR Cluj, pe teren propriu, scor 1-0, in etapa a 18-a a SuperLigii. Unicul gol al partidei a fost marcat de Elvir Koljic (minutul 90). La finalul partidei de pe stadionul Ion Oblemenco, Cristi Balaj (52 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a spus ca, in…

- Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor final 1-0, iar Ivaylo Petev e pe "lei" mari. Ardelenii au avut marile ocazii, craiovenii victoria! Andrea Mandorlini este sub presiune maxima, oportunitațile uriașe ale lui Tachtsidis nu l-au salvat și pe el. Alb-albaștrii viseaza din nou la titlu, chiar daca victoria…

- Alexandru Mitrița (28 de ani), extrema stanga de la Universitatea Craiova, a anunțat ca se simte mai bine sub comanda noului antrenor, bulgarul Ivaylo Petev: „Am mai multa libertate”. Un tehnician care deja l-a impresionat pe unul dintre liderii oltenilor. Universitatea Craiova a bifat prima victorie…