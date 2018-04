Antrenament cu public, pentru finală Meciul retur dintre selectionatele AJF Prahova si AJF Harghita, contand pentru semifinala Cupei Regiunilor, a insemnat un “galop de sanatate”, mai ceva decat in tur chiar, pentru elevii lui Razvan Vlad. Dupa 6-0 pentru prahoveni in tur, acum a fost 8-1, la capatul unui meci dominat copios de prahoveni in fata echipei adverse, una formata pe scheletul liderului la zi din Liga a IV-a hargiteana – Unirea Cristuru Secuiesc. Cu cateva “inovatii” fata de echipa din toamna, aparitia lui Adrian Vintila – fostul petrolist aflat acum la CS Blejoi, fiind un plus important, cu o buna pofta de joc, disponibilitate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

