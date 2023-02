Daca China va furniza arme sau munitii Rusiei, Statele Unite nu vor ezita sa sanctioneze companiile si persoanele chineze implicate in astfel de operatiuni, intrucat Washingtonul considera ca toate tarile trebuie sa respecte sanctiunile pe care Statele Unite le-au impus Rusiei dupa ce aceasta a pornit razboiul contra Ucrainei, a transmis marti secretarul american de stat Antony Blinken in timpul unei vizite oficiale in Kazahstan, potrivit Agerpres.

