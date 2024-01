Stiri pe aceeasi tema

- Neurochirurgul Vlad Ciurea a explicat cum ar trebui sa arate dimineața fiecaruia pentru menținerea unui corp și creier sanatos. Medicul sublineaza ca principalele elemente pentru o zi buna, de dimineața sunt aerul curat și doua pahare de apa la temperatura camerei.„Dimineața, trebuie sa ne trezim cat…

- Romanii sunt mari consumatori de omleta la micul dejun. Indiferent daca o prepara simpla, cu legume, branzeturi sau mezeluri, omleta iese de fiecare data pufoasa și delicioasa. Cu toate acestea, puține gospodine știu cand se pune sarea in omleta. Un bucatar celebru a dezvaluit secretul sau! Cum prepari…

- MM Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat ca Dorin Rotariu (28 de ani) nu va mai face parte din lotul roș-albaștrilor la meciurile din restul sezonului. El susține ca Hermannstadt și Sepsi l-ar vrea pe atacantul dreapta. Becali s-a convins de Rotariu dupa doar 7 meciuri la FCSB, 5 in Superliga…

- BBC a descoperit in arhivele sale un interviu pierdut cu street-artistul Banksy, autorul unora dintre cele mai faimoase graffiti-uri din lume, in care acesta a dezvaluit care este prenumele sau. In inregistrarea din 2003, reporterul BBC Nigel Wrench il intreaba pe artist daca il cheama „Robert Banks”,…

- INTERVIU - Directorul de la Evidența Persoanelor, detalii despre eliberarea on-line a documentelor de stare civila: De cand și cum se pot obțineMinisterul Afacerilor Interne a implementat un proiect care pana nu demult parea o utopie pentru Romania: actele de stare civila vor putea fi obținute de…

- Metodele alternative de educație au inceput sa fie la mare cautare in randul parinților. Cu toții ne dorim o școala cat mai buna pentru copilul nostru, dar fiecare dintre noi are propriile principii atunci cand se raporteaza la sistemul de educație. Astazi vorbim despre pedagogia Waldorf, cunoscuta…

- Natașa Raab s-a stins din viața ieri, 23 octombrie, la varsta de 70 de ani. Actrița a fost diagnosticata in anul 2020 cu boala Parkinson și traia o suferința cumplita. In ultimul interviu, Natașa Raab a povestit secrete din viața ei, dar și cum a reușit sa se bucure de o casnicie frumoasa.

- Uneori este nevoie de mici acțiuni, realizate cu consecvența, ca sa pornim „bulgarele” schimbarii. Acesta este unul dintre mesajele pe care le transmite inițiativa „Lumea9 e in mainile noastre”, demarata ca preambul la ediția a doua a Climate Change Summit.