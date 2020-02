Antonia, prima reacţie despre OPERAŢIA SECRETĂ. "Sunt fată mare, ştiu de ce am făcut asta!" Antonia s-a hotarat sa dea carțile pe fața, enervata la culme de discuțiile aparute in jurul intervenției chirugicale la care a fost supusa recent. Intr-un mesaj postat pe contul sau de Instagram, cantareața a facut lumina in acest caz. Antonia, reactie scandaloasa dupa ce s-a operat in secret. Fanii, in stare de soc! "Bun, am primit multe mesaje de la voi, in legatura cu operatia mea. Multi dintre voi ati fost curiosi si o parte dintre voi, chiar ingrijorati. Vreau sa va spun ca sunt foarte bine. M-am operat la sani!", a scris Antonia. ANTONIA A INJURAT UN FAN si a parasit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a suferit o noua intervenție la sani. Vedeta revenit cu un mesaj pentru fani, dupa ce zilele trecute le-a transmis ca nu poate urca pe scena de la Constanța, pentru ca a suferit o operație și se afla in perioada de recuperare. Vedeta a postat pe InstaStory un video, in care a dezvaluit ca s-a…

- Antonia si-a suparat fanii cu aceasta postare, iar unii au criticat-o vehement. "De ce raspunzi la mișto cand cineva te intreaba ce ai pațit? Sunt fani care chiar iși fac griji pentru tine", i-a scris un fan surprins neplacut de raspunsul vedetei. Artista i-a raspuns: "Sunt ok! Va…

- What’s Up se confrunta cu probleme de sanatate. Artistul a publicat pe contul de socializare o fotografie și a impartașit durerea care-l macina cu fanii sai. What’s Up trece printr-o perioada destul de delicata in ultimul timp. Artistul a avut probleme cu legea , iar acum are probleme de sanatate deloc…

- Lavinia Parva a intrat in randul vedetelor care au fost victimele hackerilor . Artista s-a trezit recent cu contul spart și le-a transmis imediat un mesaj fanilor, pentru a nu se lasa pacaliți. „Profilul mi-a fost hack-uit! Va rog sa nu raspundeți la mesaje ce implica solicitarea datelor dumneavoastra…

- Anamaria Ferentz a primit foarte multe mesaje si ganduri bune pe rețelele de socializare. Vedeta a tinut sa multumeasca public tuturor pentru cuvintele frumoase si a marturisit ca se simte foarte bine și ca acum apreciaza mult mai mult fiecare clipa petrecuta in viata. „Va mulțumesc tuturor…

- Madonna a postat pe contul personal de Instagram o filmare in care vedeta se cufunda intr-o cada cu gheata. Apoi, vedeta pop bea un lichid galben dintr-o ceasca de portelan. Madonna a explicat ca gheata e benefica pentru a ameliora circulatia picioarelor. Propria urina o foloseste ca tratament de intinerire…

- Andreea Banica a fost criticata in ultimul timp din cauza faptului ca ar fi apelat in mod excesiv la operații estetice. Pentru a inlatura orice dubiu, artista a postat pe contul sau de Instagram o fotografie explicita, in care apare fara niciun strop de machiaj. Andreea Banica, in varsta de 40 de ani,…