(VIDEO) Nadal, mesaj de liniștit fanii Rafael Nadal, care nu a participat la Australian Open din cauza unei accidentari, a anuntat miercuri ca a reluat antrenamentele, scrie ziarul Ouest-France. Nadal, in varsta de 37 de ani, care s-a inscris la turneul ATP 250 de la Doha, capitala Qatarului, a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care poate fi vazut la antrenament. Fotografia este insotita de mesajul: „Dupa o perioada in care nu am postat nimic aici, iata-ne. Inapoi la antrenament… mai multa intensitate”. Dupa o absenta de aproape un an, spaniolul a revenit la inceputul lunii ianuarie la turneul ATP 250 de la Brisbane,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

