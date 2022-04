Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al saselea sezon „Insula Iubirii” va avea premiera pe 2 si, respectiv, 3 mai si va fi difuzat in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1. Aparent pline de incredere, cinci noi cupluri au luat decizia vietii lor si au vrut sa se supuna celui mai dur test al relatiei, in cel de-al saselea…

- Radu Valcan e prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” și de aceasta data. Show-ul difuzat pe Antena 1 a ajuns la sezonul 6, care se va vedea in curand pe post. Prezentatorul a facut cateva declarații despre acest proiect, unul la care lucreaza de opt ani de zile. „Nu mai este mult și incepe Insula…

- Larisa Iosif e una dintre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Larisa Iosif are 23 de ani și e dealer auto. Tanara a venit pe Insula ghidata de o singura motivatie: sa le demonstreze…

- Eda Csoregi e una dintre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Show-ul care va incepe in curand la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Eda Csoregi are doar 23 de ani și e profesoara de matematica. Tanara se descrie ca fiind…

- Roxana Lite e una dintre cele 10 ispite de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Roxana Lite, 28 de ani, este licentiata in Turism, insa a ales sa profeseze in zona de beauty, unde detine propriul salon…

- Dinu Popescu e una dintre cele 10 ispite masculine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Licentiat in psihologie, Dinu Popescu are 29 de ani și e scriitor. Barbatul obisnuieste sa studieze oamenii…

- Denis Slav se numara printre cele 10 ispite masculine de la „Insula iubirii”, sezonul 6 . Emisiunea prezentata de Radu Valcan va incepe in curand la Antena 1. Denis Slav se lauda cu o cariera internaționala in modelling. Denis Slav are 30 de ani și e model. El este de parere ca orice femeie, fie ea…

- Daniel Mihai se numara printre cele 10 ispite masculine de la „Insula iubirii”, sezonul 6. Emisiunea prezentata de Radu Valcan va incepe in curand la Antena 1. Daniel Mihai a avut o cariera de peste 15 ani in fotbal de performanța, iar in trecut i se spunea „sosia lui Ciprian Marica”.In curand la „Insula…