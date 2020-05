Liderul UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis nu a "trecut testul democratiei", dupa ce a fost sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa declaratiile facute in contextul adoptarii tacite la Camera Deputatilor a proiectului de lege privind autonomia "Tinutului Secuiesc". "In legatura cu amenda data de CNCD presedintelui Klaus Iohannis, pot sa va spun ca apreciez aceasta decizie a CNCD ca pe un test al democratiei, un test pe care CNCD l-a trecut cu brio, dar, in aceeasi ordine de idei, presedintele…