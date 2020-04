Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a comunicat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent, la nivel național, in 213 localitați din 26 de județe, cu un numar de 455 de focare (dintre care patru focare in exploatații comerciale…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent pe teritoriul Romaniei in 244 de localitati din 26 de judete, cu un numar de 530 de focare, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).Potrivit sursei citate, cinci focare de PPA sunt…

- Un numar de 530 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 243 de localitati din 24 de judete din Romania, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 530 de focare, 5 focare sunt in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii…

- La nivel național, autoritațile centrale sunt ingrijorate și informeaza opinia publica despre situația focarelor active de Pesta Porcina Africana (PPA). La Brașov, sunt 10 focare active de PPS, dar Instituția Prefectului are alte preocupari și anunța populația ca „cercetatorii britanici anunța ca muzica…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 267 de localitati, din 26 de judete, cu un numar de 619 focare (dintre care 7 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A), iar in alte 10 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, conform datelor transmise…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA) a urcat la 611 in ultima saptamana, de la 585 focare in data de 14 ianuarie, iar in prezent boala evolueaza in 257 de localitati din 26 de judete. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), din…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA) active a scazut cu 23 in ultima saptamana, iar in prezent boala evolueaza in 246 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 585 de focare, informeaza, marti, Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 585 focare…

- Pesta porcina africana mai evolueaza in peste 200 de localitati din 25 de judete. Exista peste 600 de focare, cele mai multe in Teleorman, Giurgiu și Satu Mare, anunța Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, potrivit Mediafax.Pesta porcina africana evolueaza…