ANSVSA: Aproape 400 de focare de pestă porcină africană sunt active la nivel naţional Un numar de 397 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, acestea cumuland 112.920 de porcine afectate, potrivit unui comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara (ANSVSA).



Opt focare din total au fost declarate in exploatatii comerciale, iar sase focare in exploatatii comerciale de tip A.



De vineri, 9 aprilie, si pana joi, 15 aprilie, au fost inregistrate 12 focare noi de pesta porcina africana: trei focare in judetul Salaj si cate un focar in judetele Arad, Bihor, Cluj, Covasna, Dolj, Gorj, Giurgiu, Timis si Vaslui.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 402 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, acestea cumuland 112.927 de porcine afectate, potrivit unui comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara (ANSVSA). Opt focare din total au fost declarate in exploatatii comerciale,…

- Judetul Ilfov ramane in scenariul rosu cu cea mai mare incidenta de infectare cu SARS-CoV-2, mai exact 9.17 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand se inregistra o incidenta de 9.08, potrivit datelor comunicate, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti…

- Campania de vacccinare din Romania intra de astazi, 15 martie 2021, in cea de-a treia și ultima etapa, cea care va fi deschisa tuturor persoanelor care au implinit 16 ani și care doresc sa se vaccineze. In localitatile cu rata de infectare de peste 4,5 la 1.000 de locuitori, va incepe vaccinarea propriu-zisa…

- Vremea va fi deosebit de rece in majoritatea regiunilor, pe parcursul zilelor de joi si vineri, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie care a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol la munte, valabila vineri in 16 judete, informeaza AGERPRES . Judetele care vor intra sub Cod galben…

- Potrivit ANCPI, in luna februarie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 50.147 de imobile, cu 1.411 mai multe fața de luna ianuarie. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna februarie, este cu 576 mai mare fața de perioada…

- În România sunt sute de focare de pesta porcina africana, care sunt raspândite în 36 de județe din țara, inclusiv la Cluj, a anunțat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). …

- Romania inregistreaza 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Pana astazi, 25 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 712.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 654.875 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.551 cazuri noi…