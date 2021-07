Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 iul - Sputnik. Numarul cetațenilor Republicii Moldova care ar accepta sa se vaccineze a crescut semnificativ fața de perioada cand a inceput procesul de vaccinare. © Sputnik / Mihai CarausCand se vor putea revaccina chișinauienii care și-au administrat prima doza de ”Sputnik V” Potrivit…

- CHIȘINAU, 25 iun - Sputnik. Certificatul de vaccinare impotriva coronavirusului nu este un pașaport, care interzice mobilitatea acestora. Certificatul de vaccinare este o dovada oficiala ca persoana a fost imunizata și se elibereaza fiecarei persoane care a fost vaccinata. Precizarea a fost facuta…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca sunt 26 de puncte de vaccinare cu serul produs de Johnson & Johnson in intreaga tara. Totodata, vaccinul este administrat si in cabinetele medicilor de familie care au dorit sa se implice in campanie.

- New York ofera posibilitatea cetatenilor de a se vaccina anti-COVID-19 in statiile de metrou. Serul folosit este Johnson & Johnson, iar cei care aleg sa se imunizeze aici primesc calatorii gratuite.

- Vaccinarea anti-COVID in cabinetele medicilor de familie din judet a inceput in aceasta saptamana, cu ser Janssen (Johnson & Johnson), in ultimele 24 de ore fiind administrate primele 25 de doze din acest vaccin, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt. Din datele transmise marti…

- Germania a decis luni sa le propuna tuturor adultilor, pe baza de voluntariat, sa fie vaccinati cu serul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson, vaccin a carui utilizare a fost restrictionata in mai multe tari din cauza posibilelor reactii adverse rare, dar grave, relateaza AFP.

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul de la Johnson & Johnson va demara in judet saptamana viitoare, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Gabriela Bancila. Potrivit acesteia, toate persoanele care doresc sa se vaccineze cu respectivul tip de ser…

- Vaccinarea impotriva Covid-19 cu serul Johnson & Johnson (Janssen), in județul Suceava, incepe saptamana viitoare. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila, a declarat, miercuri, ca pana la sfarșitul saptamanii sucevenii care doresc sa se vaccineze cu ...