ANRE va examina astăzi cererea Moldovagaz de revizuire a tarifului la gaz Gazul s-ar putea ieftini cu peste 3 lei, ajungind la 14 lei și 47 de bani cu TVA. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) va examina astazi, 21 februarie, solicitarea Moldovagaz privind ajustarea prețurilor. Pe linga cererea de aprobare a prețurilor reglementate pentru gazele naturale, parvenita de la „Moldovagaz”, ANRE are in examinare și cererile de aprobare a tarifelor pen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) urmeaza sa ajusteze prețul la gazul livrat de Moldovagaz. Proiectul hotaririi a fost publicat pe pagina web a instituției. Astfel, pentru mia de metri cubi ar urma sa fie achitate intre 8930 și 16.078 de lei, fara TVA, in funcție de rețea și…

- Energocom cere o ieftinire a tarifului cu 29 de bani la energia electrica produsa de instalațiile eoliene, solare, Termoelectrica și CET Nord, in timp ce Premier Energy solicita majorarea tarifului cu 38 de bani, invocind creșterea cheltuielilor pentru distribuție. Agenția Naționala de Reglementare…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) informeaza ca, la data de 26 ianuarie 2024, furnizorul de gaze naturale SA „Moldovagaz” a depus o solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, in contextul obligației de serviciu public, și vine cu urmatoarele…

- SA „Moldovagaz” a expediat Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) demersul de revizuire a tarifului de furnizare a gazelor naturale catre consumatorii finali la prețuri reglementate in 2024. „Potrivit proiectului de calcul, tariful mediu ponderat pentru furnizarea gazelor naturale…

- Gazul s-ar putea ieftini cu cel puțin doi lei in scurt timp. Saptamina viitoare Moldovagaz va depune o cerere in acest sens la Agenția pentru Reglementare in Energetica. Declarația a fost facuta de catre directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, care a precizat ca in prezent sint mai multe premise pentru…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat miercuri, 10 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 11 ianuarie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,00 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat marți, 2 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 3 ianuarie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,93 lei/litru (-5 bani), iar al motorinei…

- S.A. „Moldovagaz” a inaintat o solicitare catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) și Consiliul Concurenței (CC) in vederea investigarii unei posibile manipulari a pieței de catre Compania SRL „Nordgaz Furnizare”, afiliata grupului ȘOR, care promitea gaze la un tarif de zece…