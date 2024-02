Veste buna pentru consumatorii casnici. Gazul se ieftinește cu peste 3 lei și 59 de ani. Astfel, odata cu micșorarea tarifului vom achita 14 lei și 47 de bani pentru un metru cub de gaz. Decizia a fost luata de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), in cadrul ședinței de astazi. Noul tarif ar urma sa intre in vigoare din 1 martie 2024, noteaza Noi.md. Reamintim ca cerere