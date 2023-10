Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a pus gand rau Dragonului Roșu și și-a trimis iar oamenii in control. Circa 80 de comisari i-au verificat pe comercianții din complexul amintit. Ei au gasit aceleași nereguli ca și in anii trecuți. Control nou, nereguli vechi! Dragonul Roșu, celebrul centru comercial din Colentina, București, a…

- Omul de afaceri Paul Nicolau- Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, a plecat pe Muntele Athos sa se roage și sa se regaseasca. „Acum plec la Athos ca sa ma liniștesc de tot taifunul… Așezam ganduri liniște… Va pupa Pescobar și Doamne ajuta la toata lumea”, spune Pescobar fanilor sai de…

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au luat o decizie șocanta astazi, inchizand celebrul restaurant al lui Pescobar din Herastrau, Taverna Racilor . Controalele amanunțite efectuate in acest local au dezvaluit nereguli grave in gestionarea marfii, care au pus in…

- Inca o tragedie produsa de un șofer drogat, de data aceasta la Popesti-Leordeni, in apropiere de Capitala. O femeie a murit si o alta fost ranita sambata, in urma unui accident provocat de un sofer beat si care se afla și sub influenta drogurilor. In același timp, au fost avariate cinci masini parcate.…

- Doi reprezentanti ai Corpului de Control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost agresați in sediul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Olt. Cel care i-au agresat pe comisarii de la ANPC este chiar soțul femeii care conduce Comisariatul. Politistii…

- O explozie a avut loc, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Cel puțin o persoana a murit și alte șapte sunt ranite, dintre care patru intubate, a anunțat Ministerul Sanatații. La fața locului au fost trimise un elicopter SMURD și zeci de ambulanțe, iar pompierii incearca sa stinga flacarile.…

- Un nou centru social unde condițiile erau inumane s-a descoperit in Sectorul 1 din Capitala. Acesta funcționa fara licența de funcționare, iar cei 17 beneficiari aveau parte de condiții dure. Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor, DSP sau Inspectoratul pentru Situații de…

- Prețul motorinei și al benzinei a crescut de 3 ori zilele acestea si va continua sa se majoreze. Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania, numai in ultimele zile, prețul la pompa crescand de trei ori. In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile s-au marit cu 5 bani pe litru. Motorina…