- Este zi de sarbatoare in showbizul romanesc! Larisa Ionescu, soția fostului soț al Cristinei Spatar a devenit mamica pentru prima data și este cum nu se poate mai fericita. Mai mult, cea supranumita „regina Instagramului” a postat pe rețeaua de socializare care a consacrat-o și prima fotografie cu baiețelul…

- Anne Hathaway a nascut al doilea copil in secret. Actrita nu a oficializat inca marea veste, dar paparazzi au surprins-o deja cu nou-nascutul la plimbare, informeaza click.ro. Anne Hathaway, in varsta de 37 de ani, a nascut recent in mare secret. Nu se stie exact cand a devenit mamica a doua oara. De…

- O faimoasa actrita traieste din nou bucuria imensa de a fi mama. Vedeta nu le-a impartasit fanilor vestea in mod oficial, dar nu a scapat de camerele paparazzilor care au surprins-o cu bebelusul pe strazile orasului.

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu. Una dintre cele mai iubite foste concurente s-a casatorit cu alesul inimii ei. Frumoasa veste a fost impartasita de aceasta cu prietenii sai virtuali.

- Ramona Badescu traieste cele mai emotionante clipe din viata ei! Dupa ce a anuntat ca a ramas insarcinata, actrita a reusit sa duca sarcina la bun sfarsit si a adus pe lume un baietel. Actrita a nascut prin cezariana, evenimentul avand loc in mare discretie, la o clinica privata din Roma.

- Oana Andoni a nascut o fetita care a primit nota 10 din partea medicilor. "Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru inca o minune, o binecuvantare in viața noastra. Așteptam sa mergem cat mai repede acasa, unde sora mai mare este nerabdatoare sa incepem o viața noua in formula completa", a declarat…

- Blake Lively și Ryan Reynolds au devenit parinti pentru a treia oara in urma cu doua luni. Ei au anuntat ca asteapta al treilea copil la premiera din mai a filmului Pokemon: Detective Pikachu, pentru care Reynolds si-a imprumutat vocea. Actrita, care pana atunci si-a tinut sarcina ascunsa si nu a mai…

- Cel mai mare secret despre Mario Iorgulescu a fost dat in vileag. Se pare ca tatal lui, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a primit o veste bomba in urma cu cateva decenii.