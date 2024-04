Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul orașului Seini, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au pus in executare 4 mandate de percheziție domiciliara, intr-un…

- "Fugit irreparabile tempus- Timpul se scurge ireversubil" spuneau stramoșii noștri latini avand in vedere trecerea timpului, evident perceputa in mod diferit de fiecare dintre noi. Au trecut 20 de ani de cand in peisajul media mureșean și-a facut intrarea o publicație cu o denumire ce sugera sa avem…

- In data de 13 martie, ar fi implinit 85 de ani badea Nicolae Pițiș, Tezaur Uman Viu, cunoscut pentru maiestria sa in arta cantarii cu noduri, o tehnica veche și rar intalnita in randul interpreților populari. Cu toate acestea, pe 30 noiembrie 2022, Nicolae Pițiș a trecut la cele veșnice, lasand in urma…

- Sambata, 16 martie, incepand cu ora 11.00, are loc ceremonialul militar si religios prilejuit de inaugurarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramures. Evenimentul se va desfasura la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gheorghe Pop de Basesti, in prezenta secretarului…

- Cu ocazia veniri primaverii va avea loc „Targul de primavara” ce se va desfașura in Piațeta din fața Casei de Cultura „Vasile Grigore Latiș” din Targu Lapuș. Evenimentul se va intinde pe doua zile, 7 și 8 martie, incepand cu ora 8:00, fiind organizat de Centrul de Informare Turistica Targu Lapuș, cu…

- Dora are 8 ani și vine din Maramureș. Ea a interpretat un cantec popular, cucerind inimile juraților și publicului. Pe langa talent, Dora i-a „terminat” pe jurați prin cat de simpatica este cu accentul sau specific, dar și prin modul in care a vorbit. La finalul interpretarii, Dora s-a așezat pe scena…

- In data de 21 ianuarie, polițiștii din Seini au fost sesizați de un barbat in varsta de 53 de ani despre faptul ca fratele sau – HURDUC ILIE – a fost la el in vizita in luna martie 2023, pe raza orașului Seini, dupa care a plecat voluntar, iar de atunci nu mai știe nimic […] Source

- Sambata, 10 februarie, are loc inaugurarea Caminului Cultural Chiuzbaia care a fost renovat. Manifestarea va incepe la ora 15:00, cu sfințirea Caminului Cultural, și va continua dupa ora 15:30 cu un program artistic pregatit special pentru comunitate. Vor urca pe scena Virginia Irimus, Ghita Breban,…